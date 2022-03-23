Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Минцифры обеспечит верификацию через "Госуслуги" аккаунтов на Rutube

Это позволит сократить время премодерации контента перед его публикацией

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Минцифры работает над тем, чтобы у пользователей Rutube, отечественного аналога видеохостинга YouTube, появилась возможность подтвердить подлинность своих учетных данных через портал госуслуг. Об этомсообщила прес-сслужба ведомства.

Пользователи и авторы контента смогут регистрироваться на платформе и привычным способом, а также верифицировать аккаунт, заполнив анкету в личном кабинете. Для верификации через "Госуслуги" нужно будет выбрать в личном кабинете на видеохостинге соответствующую опцию.

"Такая верификация позволит блогерам публиковать видео без очереди и длительной модерации и в то же время предупредит загрузку нежелательного контента", - говорится в сообщении.

Верифицироваться через "Госуслуги" смогут только физические лица.

"Сервис видеохостинга будет получать только информацию о подтверждении верификации без персональных данных граждан", - отметили в Минцифры.

Ранее о работе Минцифры над возможностью верификации на Rutube через Госуслуги для того, чтобы избежать длительной предварительной модерации загружаемого контента, сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Минцифры Rutube YouTube Антон Горелкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"СУЭК" не смог вовремя выплатить купон по евробондам-2026

ЦБ РФ отверг сообщения о несбывшемся желании Набиуллиной уйти в отставку

В России заблокировали Google News

РКН перестал блокировать сайт "Новых Известий"

WSJ сообщила о просьбе Зеленского к США не вводить санкции против Абрамовича

Рогозин усомнился в технической возможности отключения России от GPS

Рогозин усомнился в технической возможности отключения России от GPS

Власти Удмуртии попросили Дурова снизить расценки на рекламу в Telegram

Что произошло за день: среда, 23 марта

ЦБ запретил исключать из котировальных списков бирж бумаги компаний с российскими корнями

Курс рубля отыграл половину потерь, полученных с конца февраля

Курс рубля отыграл половину потерь, полученных с конца февраля
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код