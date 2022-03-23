Минцифры обеспечит верификацию через "Госуслуги" аккаунтов на Rutube

Это позволит сократить время премодерации контента перед его публикацией

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Минцифры работает над тем, чтобы у пользователей Rutube, отечественного аналога видеохостинга YouTube, появилась возможность подтвердить подлинность своих учетных данных через портал госуслуг. Об этомсообщила прес-сслужба ведомства.

Пользователи и авторы контента смогут регистрироваться на платформе и привычным способом, а также верифицировать аккаунт, заполнив анкету в личном кабинете. Для верификации через "Госуслуги" нужно будет выбрать в личном кабинете на видеохостинге соответствующую опцию.

"Такая верификация позволит блогерам публиковать видео без очереди и длительной модерации и в то же время предупредит загрузку нежелательного контента", - говорится в сообщении.

Верифицироваться через "Госуслуги" смогут только физические лица.

"Сервис видеохостинга будет получать только информацию о подтверждении верификации без персональных данных граждан", - отметили в Минцифры.

Ранее о работе Минцифры над возможностью верификации на Rutube через Госуслуги для того, чтобы избежать длительной предварительной модерации загружаемого контента, сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.