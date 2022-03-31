По итогам 2021 года РЖД вышли в прибыль

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В 2021 году ОАО "РЖД" получило чистую прибыль по МСФО в 50,7 млрд рублей против чистого убытка в размере 6,3 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности компании.

Доходы РЖД выросли на 11%, превысив 2,5 трлн рублей.

EBITDA выросла на 20%, до 503,9 млрд рублей.

По состоянию на 31 декабря 2021 годп объем долгосрочных заемных средств РЖД составлял 1,317 трлн рублнц (на 31 декабря 2020 года - 1,316 трлн рублей), краткосрочных - 289,99 млрд рублей (на 31 декабря 2020 года - 298,5 млрд рублей).

РЖД учреждены в 2003 году, единственный акционер компании - государство. Компания оказывает полный спектр услуг в сфере ж/д транспорта. Эксплуатационная длина железных дорог - 85,6 тысячи км, доля в грузообороте РФ - 47,2%, в пассажирообороте - 25%. РЖД эксплуатируют около 20 тысяч локомотивов, через дочерние структуры владеют 145,2 тысячи грузовых вагонов, 18 тысяч пассажирских вагонов дальнего следования. Пригородное сообщение обслуживают 24 пригородные пассажирские компании. В структурах РЖД работает около 900 тысяч человек

Уставный капитал РЖД на 31 декабря 2021 г. составлял 2 млрд 559 млн 35 тыс. 862 обыкновенных и 150 млн привилегированных акций номиналом 1 тыс. руб. каждая.

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