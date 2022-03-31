Орнитолог рекомендовал горожанам подкармливать диких птиц просом и семечками

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Диких птиц нельзя кормить вареными крупами и хлебом, лучше всего им подходят просо и нежареные и несоленые семечки подсолнечника, посоветовал горожанам старший научный сотрудник кафедры прикладной экологии СПбГУ Сергей Коузов.

По его словам, семечки и просо используются для многих домашних птиц, это сбалансированный корм и подходит достаточно широкому кругу птиц.

Орнитолог также призвал людей не кормить птиц около жилых домов, особенно рядом с подъездами, поскольку на такие кормушки могут прилетать переносчики инфекций, в том числе передающихся человеку: орнитоза, сальмонеллеза, птичьего гриппа и других. Кормить пернатых лучше в отдалении от массового скопления людей, например, в парке.

Также он посоветовал не трогать мертвых птиц, они могут быть заражены.

Еще одной из причин гибели водоплавающих птиц на водоемах он назвал интоксикацию метаболитами сине-зеленых водорослей.

"Это (токсины - ИФ) откладывается в печени птиц и вызывает их гибель. В той же Англии и Северной Америке очень распространено среди диких водоплавающих птиц свинцовое отравление: пернатые находят на дне свинцовую дробь, заглатывают ее, как камушки, а потом происходит отравление организма солями свинца" - сказал ученый, отметив, что отравляющих веществ, которые могут накапливаться в печени птиц, в городской среде огромное количество.