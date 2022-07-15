Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Петербуржцев попросили не кормить уток летом

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Власти Петербурга призвали не кормить летом уток, поскольку это им не полезно, приводит к загрязнению водоемов, нарушает развитие утят, а перекорм способствует угасанию интеллекта птиц. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по природопользованию. Горожан также просят не кормить летом и других птиц.

Массовая подкормка может "убивать" уток. Она приводит к избыточному скоплению птиц на водоемах и загрязнению акваторий продуктами жизнедеятельности, объяснили в комитете. В жару такие водоемы в первую очередь подвержены развитию неблагоприятных процессов, в том числе активному размножению сине-зеленых водорослей.

В теплое время года никакие виды птиц не нуждаются в подкормке.

"Пернатые способны самостоятельно найти пищу, гораздо более полезную, чем хлеб", - заверил через пресс-службу начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира Николай Ахматович.

По словам специалиста, естественное питание важно для здорового роста и развития птенцов: молодые птицы должны научиться добывать естественную для себя пищу. Кроме того, избыточное питание способствует угасанию инстинкта перелетов - как следствие, птицы отказываются улетать в теплые страны на зимовку.

По данным комитета, на территории Петербурга круглогодично обитают более 20 тысяч уток. Самый многочисленный и распространенный вид уток в городе - это кряква. Кряквы питаются в основном растительностью, водными насекомыми, мелкими рыбешками, а также любят ряску, что способствует очистке водоемов.

Петербург Комитет природопользования Николай Ахматович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бывший директор "Открытой России" Пивоваров получил четыре года колонии

Бывший директор "Открытой России" Пивоваров получил четыре года колонии

РФ запретила въезд в страну 384 депутатам японского парламента

Россия и США подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС

Россия и США подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС

Протокол на Юрия Шевчука о дискредитации армии вернулся в петербургский суд

Протокол на Юрия Шевчука о дискредитации армии вернулся в петербургский суд

Путин назначил Юрия Борисова гендиректором "Роскосмоса" вместо Рогозина

Путин назначил Юрия Борисова гендиректором "Роскосмоса" вместо Рогозина

Госдума утвердила Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли

Госдума утвердила Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли

Мантуров заявил, что 43% необходимых лекарств для редких болезней выпускают в России

В РФ выросло число граждан, находящихся в простое или работающих неполный день

Российские пограничники начали пропускать всех туристов в Финляндию

Журналист и медиаменеджер Евгений Киселев объявлен в розыск

Журналист и медиаменеджер Евгений Киселев объявлен в розыск
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });