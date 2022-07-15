Петербуржцев попросили не кормить уток летом

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Власти Петербурга призвали не кормить летом уток, поскольку это им не полезно, приводит к загрязнению водоемов, нарушает развитие утят, а перекорм способствует угасанию интеллекта птиц. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по природопользованию. Горожан также просят не кормить летом и других птиц.

Массовая подкормка может "убивать" уток. Она приводит к избыточному скоплению птиц на водоемах и загрязнению акваторий продуктами жизнедеятельности, объяснили в комитете. В жару такие водоемы в первую очередь подвержены развитию неблагоприятных процессов, в том числе активному размножению сине-зеленых водорослей.

В теплое время года никакие виды птиц не нуждаются в подкормке.

"Пернатые способны самостоятельно найти пищу, гораздо более полезную, чем хлеб", - заверил через пресс-службу начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира Николай Ахматович.

По словам специалиста, естественное питание важно для здорового роста и развития птенцов: молодые птицы должны научиться добывать естественную для себя пищу. Кроме того, избыточное питание способствует угасанию инстинкта перелетов - как следствие, птицы отказываются улетать в теплые страны на зимовку.

По данным комитета, на территории Петербурга круглогодично обитают более 20 тысяч уток. Самый многочисленный и распространенный вид уток в городе - это кряква. Кряквы питаются в основном растительностью, водными насекомыми, мелкими рыбешками, а также любят ряску, что способствует очистке водоемов.