Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей нуждающимся семьям

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении с 1 апреля этого года ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, которая предоставляется нуждающимся семьям.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

8 марта президент объявил, что будет принято новое решение - установлены выплаты на детей от восьми лет и до 16 лет включительно для всех семей с невысокими доходами. Путин подчеркнул, что эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае. Планируется, что из бюджетов всех уровней на реализацию данной меры социальной поддержки будет выделено более 500 млрд рублей.

Как будет рассчитываться выплата

Согласно документу, ежемесячная выплата будет предоставляться в случае, если ребенок является гражданином РФ, постоянно проживающим на территории России, а размер дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Размер ежемесячной выплаты будет составлять 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ.

В случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, отмечается в документе, ежемесячная выплата назначается в размере 75% от величины прожиточного минимума для детей.

При этом в случае, если размер среднедушевого дохода семьи будет еще ниже, то ежемесячная выплата будет назначаться в размере 100% величины прожиточного минимума для детей.

Заявление на получение пособия можно будет подать на портале Госуслуг, кроме того, будет предусмотрена личного обращения в отделения Пенсионного фонда России.