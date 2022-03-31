Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:05

Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей нуждающимся семьям

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении с 1 апреля этого года ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, которая предоставляется нуждающимся семьям.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

8 марта президент объявил, что будет принято новое решение - установлены выплаты на детей от восьми лет и до 16 лет включительно для всех семей с невысокими доходами. Путин подчеркнул, что эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае. Планируется, что из бюджетов всех уровней на реализацию данной меры социальной поддержки будет выделено более 500 млрд рублей.

Как будет рассчитываться выплата

Согласно документу, ежемесячная выплата будет предоставляться в случае, если ребенок является гражданином РФ, постоянно проживающим на территории России, а размер дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Размер ежемесячной выплаты будет составлять 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ.

В случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, отмечается в документе, ежемесячная выплата назначается в размере 75% от величины прожиточного минимума для детей.

При этом в случае, если размер среднедушевого дохода семьи будет еще ниже, то ежемесячная выплата будет назначаться в размере 100% величины прожиточного минимума для детей.

Заявление на получение пособия можно будет подать на портале Госуслуг, кроме того, будет предусмотрена личного обращения в отделения Пенсионного фонда России.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Франция и Германия заявили о готовности к возможному прекращению поставок газа из РФ

Франция и Германия заявили о готовности к возможному прекращению поставок газа из РФ

Москва ввела санкции против высшего руководства Евросоюза

"Википедии" грозит штраф до 4 млн руб. из-за статьи о спецоперации на Украине

"Википедии" грозит штраф до 4 млн руб. из-за статьи о спецоперации на Украине

Дочерний банк Ozon исключен из SDN List OFAC Минфина США

Золотовалютные резервы РФ за пять недель сократились почти на $39 млрд

Источник назвал оценку возможных убытков Сбера и ВТБ от участия в госпрограммах поддержки

Источник назвал оценку возможных убытков Сбера и ВТБ от участия в госпрограммах поддержки

Введение нулевой ставки НДС для туроператоров РФ отложено

Введение нулевой ставки НДС для туроператоров РФ отложено

Минцифры предложило бизнесу поддержать "белых хакеров" деньгами

Минцифры предложило бизнесу поддержать "белых хакеров" деньгами

Поручение Путина о переводе на рубли оплаты экспорта газа выполнено

Поручение Путина о переводе на рубли оплаты экспорта газа выполнено
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код