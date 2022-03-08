Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:50

Путин объявил о новых выплатах на детей 8-16 лет

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В России с апреля на детей от восьми до 16 лет включительно для всех семей с "невысокими доходами" будут установлены выплаты, сообщил президент РФ Владимир Путин в поздравлении женщин с 8 марта.

"Считаю, что мы должны принять новое решение, - установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае", - заявил Путин.

Путин подчеркнул, что "государство будет делать все для поддержки семьи - это наш безусловный приоритет".

Кроме того, как сообщалось, Путин в поздравлении женщин с Международным женским днем заверил, что солдаты-срочники не участвуют и не будут участвовать в специальной военной операции на Украине.

Россия Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Путин в поздравлении с 8 марта заверил, что срочников не отправят на Украину

Anex Tour приостановил полетные программы по зарубежным направлениям

Что произошло за день: понедельник, 7 марта

Единороссы призвали национализировать предприятия ушедших из РФ западных компаний

Единороссы призвали национализировать предприятия ушедших из РФ западных компаний

"Яндекс" покидают два члена совета директоров

"Яндекс" покидают два члена совета директоров

В Минобрнауки РФ пообещали не повышать стоимость обучения в вузах

В Минобрнауки РФ пообещали не повышать стоимость обучения в вузах

VK покидают пять членов совета директоров и CFO компании

VK покидают пять членов совета директоров и CFO компании

В перечень недружественных РФ стран внесены все страны ЕС, США, Япония, Южная Корея

Минцифры РФ опровергло планы по отключению России от интернета

Минцифры РФ опровергло планы по отключению России от интернета
Пандемия коронавируса

В России за сутки были госпитализированы 3 804 пациента с коронавирусом

В России за сутки были госпитализированы 3 804 пациента с коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код