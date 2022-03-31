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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:05

Логотип "Роснефти" позеленеет

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" подала заявку о регистрации нового торгового знака в Федеральное агентство по интеллектуальной собственности.

"Новый логотип подчеркивает стремление компании к повышению экологичности производственной деятельности и обозначает ее приоритеты в области охраны окружающей среды. Логотип разработан молодым талантливым дальневосточным дизайнером", - сообщает компания.

В изображении, которое приведено на сайте компании, привычные черные цвета логотипа изменены на зеленый и желто-зеленый.

Новая стратегия компании предполагает значительное снижение выбросов парниковых газов к 2035 году, а также достижение чистой углеродной нейтральности к 2050 году, отмечает "Роснефть".

При этом НК не отказывается от использования своего традиционного товарного знака, поэтому проведение комплексного ребрендинга на данном этапе не планирует, подчеркивается в сообщении.

Роснефть
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