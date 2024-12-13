СД "Роснефти" 20 декабря рассмотрит актуализацию стратегии до 2030 года

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" 20 декабря рассмотрит вопрос об актуализации стратегии до 2030 года, сообщила компания.

Стратегия "Роснефть-2030", одобренная в декабре 2021 года, предусматривает снижение углеродного следа при дальнейшем увеличении операционной и финансовой эффективности деятельности компании. НК ставит перед собой цель по достижению чистой углеродной нейтральности к 2050 году по выбросам областей охвата 1 и 2. Это планируется обеспечить за счет мероприятий по сокращению выбросов, использованию низкоуглеродной генерации, развитию энергосберегающих технологий, технологий по улавливанию и хранению углерода, использованию потенциала природного поглощения, а также ряда других.

В области добычи углеводородов целевым ориентиром стратегии является показатель в 330 млн тонн н.э., доля газа в общем объеме добычи углеводородов должна вырасти до 25% к 2025 году.