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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:05

Минсельхоз повысил пошлину на экспорт подсолнечного масла

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 апреля повышена до $313 с $260,1 за тонну в марте, сообщил Минсельхоз.

В РоссииРоссия введет квоту на экспорт подсолнечного масла с 15 апреля по 31 августаРоссия введет квоту на экспорт подсолнечного масла с 15 апреля по 31 августаЧитать подробнее

В феврале пошлина была $251,4, в январе - $280,8, в декабре 2021 года - $276,7, в ноябре - $194,5, в октябре - $227,2, в сентябре - $169,9 за тонну.

Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла была введена в РФ с 1 сентября 2021 года. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

Механизм "подсолнечного демпфера" будет действовать в РФ по 31 августа 2022 года.

Между тем для стабилизации ситуации на масложировом рынке правительство приняло решение о введении с 15 апреля по 31 августа квот на экспорт подсолнечного масла в объеме 1,5 млн тонн и шрота - 700 тыс. тонн. Кроме того, с 1 апреля по 31 августа запрещаются поставки за рубеж подсолнечника и рапса.

Минсельхоз
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