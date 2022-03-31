Россия введет квоту на экспорт подсолнечного масла с 15 апреля по 31 августа

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Россия с 15 апреля введет квоту на экспорт подсолнечного масла в объеме 1,5 млн тонн, с 1 апреля будет введен запрет на поставки за рубеж подсолнечника и рапса.

Как сообщает Минсельхоз, подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала ограничение предложения ведомства по экспорту масличных и продуктов их переработки.

Предложено также ввести квоты на экспорт шрота в объеме 700 тыс. тонн.

Предполагается, что квоты на масло и шрот будут действовать по 31 августа 2022 года. Предусматривается их распределение между производителями по историческому принципу. Запрет на экспорт подсолнечника и рапса также будет действовать по 31 августа.

Кроме того, предложено ограничить число пунктов пропуска, через которые возможен вывоз масложировой продукции. Для соевого шрота предлагается сохранить только морской пункт пропуска в Калининградской области, для сои - пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе.

Минсельхоз объяснил это решение тем, что "в настоящее время на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный спрос на российскую продукцию". Предложенные решения направлены на защиту внутреннего рынка и обеспечения потребностей предприятий переработки, уточняет ведомство.

23 марта на совещании с участием президента Владимира Путина глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предложил ввести квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота, чтобы сохранить стабильную ситуацию на рынке подсолнечного масла. Это предложение было направлено в Минэкономразвития.