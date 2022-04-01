В Белгороде на нефтебазе произошел пожар, есть двое пострадавших

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - На нефтебазе в городе Белгород произошел пожар, на место выехали сотрудники экстренных служб, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Произошёл пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации", - говорится в сообщении губернатора в социальной сети.

"Есть пострадавшие. Два человека. Это работники нефтебазы. Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает", - сообщил губернатор.

Он также отметил, что власти начинают расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова "в более безопасное место".

Губернатор также сообщил, что "подробности о причинах", он сообщит "немного позже".