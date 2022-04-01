Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

В Белгороде на нефтебазе произошел пожар, есть двое пострадавших

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - На нефтебазе в городе Белгород произошел пожар, на место выехали сотрудники экстренных служб, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Произошёл пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации", - говорится в сообщении губернатора в социальной сети.

"Есть пострадавшие. Два человека. Это работники нефтебазы. Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает", - сообщил губернатор.

Он также отметил, что власти начинают расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова "в более безопасное место".

Губернатор также сообщил, что "подробности о причинах", он сообщит "немного позже".

Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия с 1 апреля вводит запрет на экспорт подсолнечника и рапса

ЦБ утвердил режим счетов банков для новой схемы расчетов за экспорт газа

Министерство газово-финансовой обороны. Обобщение

Министерство газово-финансовой обороны. Обобщение

Что произошло за день: четверг, 31 марта

Минфин по итогам выкупа получил 72% выпуска евробондов "Россия-2022"

Минфин по итогам выкупа получил 72% выпуска евробондов "Россия-2022"

Франция и Германия заявили о готовности к возможному прекращению поставок газа из РФ

Франция и Германия заявили о готовности к возможному прекращению поставок газа из РФ

Москва ввела санкции против высшего руководства Евросоюза

"Википедии" грозит штраф до 4 млн руб. из-за статьи о спецоперации на Украине

"Википедии" грозит штраф до 4 млн руб. из-за статьи о спецоперации на Украине

Дочерний банк Ozon исключен из SDN List OFAC Минфина США

Золотовалютные резервы РФ за пять недель сократились почти на $39 млрд

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код