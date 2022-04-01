Что случилось этой ночью: пятница, 1 апреля

Британия рекомендует Украине не торопиться заключать соглашение с Россией, Япония вводит новые антироссийские санкции, в Белгороде пожар на нефтебазе

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Британия рекомендует Украине не торопиться заключать соглашение с Россией. Соединенное Королевство придерживается более жесткой позиции, чем США, Франция и Германия, по вопросу подписания соглашений между РФ и Украиной, сообщает The Times.

- США запретят 120 компаниям РФ и Белоруссии покупать американские технологии. "...министерство торговли примет дальнейшие действия по нанесению ущерба работе российского оборонного, аэрокосмического и морского секторов" - официально объясняются действия США.

- Япония вводит новые антироссийские санкции за "нарушение" санкционного режима в отношении КНДР. Будут заморожены активы четырех российских организаций, трех граждан РФ и шести граждан КНДР за нарушение санкций СБ ООН в отношении Северной Кореи.

- США отказались признавать решения Москвы и Цхинвала по Южной Осетии. Представитель Госдепа Нед Прайс в четверг заявил, что США не будут признавать каких-либо решений России по поводу будущего Южной Осетии.

- Россия с 1 апреля вводит запрет на экспорт подсолнечника и рапса. Ограничения на экспорт продуктов будут действовать по 31 августа 2022 года. Соответствующие постановления подписал Михаил Мишустин.

- В Белгороде на нефтебазе произошел пожар. По сообщению губернатора, есть двое пострадавших

- В Эстонии Яндексу запретили предлагать услуги такси. Правительство утвердило национальную санкцию в отношении Яндекс NV, запрещающую компании работать в республике.