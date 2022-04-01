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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

РКН предупредил о рассылке фейковых писем якобы от имени ведомства

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщил об участившихся случаях рассылки фейковых писем якобы от имени ведомства, которые содержат ссылки на сторонние ресурсы или вредоносные файлы. Такие послания могут открыть доступ посторонним к содержанию устройств пользователей, предупреждают в ведомстве.

"Участились случаи рассылки злоумышленниками на адреса электронной почты граждан и организаций писем якобы от имени ведомства. Подобные письма содержат ссылки на сторонние ресурсы либо вредоносные файлы-вложения", - говорится в сообщении пресс-службы РКН, распространенном в пятницу.

В ведомстве подчеркнули, что РКН не занимается массовой рассылкой писем гражданам, организациям или органам власти.

"Письменные ответы Роскомнадзор направляет гражданам, обращавшимся в ведомство с запросом", - уточнили в пресс-службе.

"Обращаем внимание, что открытие подозрительных писем или файлов-вложений может предоставить злоумышленникам удаленный доступ к вашим устройствам и содержащимся на них данным", - говорится в сообщении.

Роскомнадзор
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