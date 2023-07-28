Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от его имени

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) предупреждает о рассылке фальшивых сообщений якобы от имени регулятора о выявленных им нарушениях закона, которые могут содержать вредоносные файлы или ссылки на фишинговые сайты.

"Зафиксирована рассылка фейковых электронных писем якобы от имени Роскомнадзора. Фальшивые сообщения приходят организациям с адреса: fsrcmnad@gov.ru", - говорится в сообщении РКН.

По данным службы, в рассылке сообщается о "нарушении компаниями законодательства РФ, наложении административного штрафа и направлении материалов в Следственный комитет РФ".

"Распространяемая информация не соответствует действительности. Рекомендуем не открывать подозрительные сообщения, так как они могут содержать ссылки на фишинговые ресурсы и вредоносные файлы-вложения", - отметили в РКН.

Регулятор напоминает, что РКН не занимается массовой рассылкой писем гражданам, организациям или органам власти. Официально же направляются только адресные письма и только с почтовых ящиков в домене @rkn.gov.ru, говорится в сообщении.