Из-за санкций в Крыму "заморозили" проект мидийно-устричной фермы

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - ООО "Азово-Донская осетровая компания" (Батайск, Ростовская область) приостановило реализацию проекта по строительству мидийно-устричной фермы в Крыму, сообщил "Интерфаксу" учредитель компании Иван Милованов.

"Этот проект мы "заморозили". Не стали выставлять коллекторы (для выращивания - ИФ), так как была непонятная ситуация на фоне санкций. Будем смотреть, возможно, продолжим его реализацию в текущем году. Пока непонятно, как работать. Сейчас есть сложности с выходом в море в связи с проведением спецоперации", - сказал Милованов.

Как сообщалось, инвестор планировал построить мидийно-устричную ферму в три этапа. На первом этапе объем инвестиций предполагался в объеме 120 млн рублей, планировалось установить 30 коллекторов мощностью 5,5 млн тонн устриц и 300 тыс. тонн мидий в год. Второй этап предполагает увеличение производственной мощности втрое и установку еще 60 коллекторов, на третьем также планировалось увеличение объемов производства, но точные показатели планировалось определить исходя из ситуации на потребительском рынке.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности "Азово-Донской осетровой компании" - рыбоводство. 51% в уставном капитале принадлежит Олегу Грызлову, Милованов владеет долей в 29%.