Автобус с детьми перевернулся в Карелии

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Школьный автобус попал в дорожную аварию на трассе в Карелии. Об этом сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) региона.

"Автобус перевозил школьников из Северодвинска в Кондопогу. Подростки одной из спортивных секций ехали на межрегиональные соревнования. Однако водитель автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением и автобус перевернулся в кювет", - говорится в сообщении.

У службы нет информации о возможных пострадавших. Отмечается, что всего в автобусе находилось 22 человека, из них порядка 20 школьников.