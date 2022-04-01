Более десяти детей пострадали в ДТП с автобусом в Карелии

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Семь детей получили легкие травмы, еще четверо находятся в состоянии средней тяжести в результате дорожной аварии в Карелии в пятницу, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

"Семь детей получили травматические повреждения, это ушибы и ссадины, их осмотрят врачи Медвежьегорской ЦРБ. В эту же больницу сейчас едут еще четверо детей, состояние которых оценивается как средней степени тяжести. Им проведут обследование, в том числе компьютерную томографию, чтобы определить дальнейшую тактику", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства региона Олеси Старжинской.

Она добавила, что восьми детям медицинская помощь не потребовалась, они отправлены в гостиницу города Пудож.

В пятницу около 17:15 в Пудожском районе Карелии перевернулся автобус с детьми. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего автобус опрокинулся. В транспорте находились 19 детей из Архангельской области, двое взрослых сопровождающих и водитель.

Автобус перевозил школьников из Северодвинска в Кондопогу. Подростки одной из спортивных секций ехали на межрегиональные соревнования.

По данным пресс-службы республиканской прокуратуры, предварительно причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима.