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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:36

Природный пожар начался под Минусинском в Красноярском крае

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Природный пожар тушат в районе красноярского городского поселка Зеленый Бор под Минусинском, людей эвакуируют.

Есть угроза распространения верхового пожара на дачи и поселок Топольки, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Как сообщается в телеграм-канале МЧС России, в 10:30 по московскому времени загорелся мусор, из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на лес. "Сильный ветер способствует быстрому распространению огня", - говорится в сообщении.

На месте организовано оповещение населения. К борьбе с огнем привлечены более 130 человек и 28 единиц техники. К месту направлен пожарный поезд.

По данным ГУ МВД, на месте работают 15 сотрудников минусинской полиции, задействованные в охране общественного порядка и регулировке движения транспорта, в том числе в ходе эвакуации граждан из Зеленого Бора. На место выехали представители руководящего состава ГУ МВД России по Красноярскому краю, следственно-оперативная группа краевой полиции, специализированный автодом, на базе которого возможна работа мобильного автономного пункта управления.

На месте развернут штаб для оказания помощи людям и выяснения всех причин инцидента.

Красноярский край МЧС России
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