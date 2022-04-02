Людей из зоны пожара под Минусинском эвакуируют в три пункта временного размещения

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Эвакуация людей из садовых товариществ под Минусинском, в районе которого действует природный пожар, идет в три пункта временного размещения, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Красноярскому краю.

"Полицейские сопровождают граждан в пункты временного размещения. Один из них в школе №9 г. Минусинска, еще два пункта в п. Селиваниха - в местной школе и в сельском клубе", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось, по предварительной информации, возгорание началось в районе городского поселка Зеленый Бор.

По данным краевой прокуратуры, от перекинувшегося природного пожара в дачном обществе "Кооператор" под Минусинском сгорели 20 домов на четырех улицах.