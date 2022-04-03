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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

Военные РФ заявили об уничтожении центра управления авиацией на аэродроме Васильков

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины уничтожен на аэродроме Васильков, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины", - сказал Конашенков.

Вооруженные силы России уничтожили крупные топливные хранилища в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе. "С данных объектов осуществлялись поставки топлива для группировок украинских войск на Николаевском и Донецком направлениях", - сказал Конашенков.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 42 военных объекта Украины. "Среди них: три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе одна "Бук-М1" и две "Оса-АКМ", одна артиллерийская батарея, две установки реактивных систем залпового огня, два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 8 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ", - заявил Конашенков.

Он сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Красногорка и Грабовское.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 386 беспилотных летательных аппаратов, 224 зенитных ракетных комплексов, 1918 танков и других боевых бронированных машин, 209 установок реактивной системы залпового огня, 814 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1789 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявил представитель ведомства.

Силы ДНР ведут бои в районе Новобахмутовки и Троицкого под Авдеевкой. "Подразделения войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, ведут бои в районе Новобахмутовки и Троицкое. В районе Новоселовки отступающие подразделения украинской 25-й воздушно-десантной бригады в результате артиллерийского удара понесли крупные потери. Уничтожено более 40 человек личного состава и 7 единиц бронетехники", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля – 03 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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