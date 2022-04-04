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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

Военные РФ сообщили об уничтожении пункта управления бригады ВСУ под Лисичанском

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Пункт управления бригады ВСУ и склады с техникой уничтожены в районе города Лисичанск на востоке Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Ночью 4 апреля в районе города Лисичанск в результате авиационного удара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских Вооруженных сил и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

В результате авиаудара 3 апреля по аэродрому Баловное в пригороде Николаева уничтожены три вертолета ВСУ, заявил он.

За ночь российские военные уничтожили 14 военных объектов Украины и сбили шесть дронов, также сообщил Конашенков.

"Среди них: два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" в районах Красногорка и Верхнеторецкое, одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, а также 6 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ", - сказал представитель Минобороны РФ.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаев, Херсон, Кураховка, Индустриальное, Великая Новоселка", - заявил Конашенков.

По его словам, всего за время операции уничтожено более 600 украинских летательных аппаратов и почти 2 тысячи танков и бронемашин.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 91 вертолет, 392 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1936 танков и других боевых бронированных машин, 211 установок реактивной системы залпового огня, 833 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1810 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что силы ДНР заняли село Новобахмутовка около Донецка. "В ходе боев уничтожено до роты 25-й воздушно-десантной бригады противника", - сказал Конашенков.

"Подразделения Народной милиции Луганской республики продвинулись на глубину 2 километра и блокировали населенный пункт Новотошковское с востока и юга. Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины", - добавил он.

Хроника 24 февраля – 04 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Донбасс Игорь Конашенков
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