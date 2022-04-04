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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:31

Свердловчанин предстанет перед судом за убийство сына-младенца

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд во вторник приступит к рассмотрению уголовного дела об убийстве младенца, обвиняемым по которому проходит его отец - житель города Туринск Сергей Давыдов, сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел 5 апреля 2021 года. По версии следствия, пьяный обвиняемый из-за детского плача несколько раз ударил по голове своего трехмесячного сына. Матери в этот момент дома не было, она ушла к знакомой. По возвращении она заметила, что ребенок не плачет и тяжело дышит.

"Видя, что сожитель ведет себя неадекватно, она решила переночевать у сестры. Уже там женщины заметили, что состояние мальчика ухудшилось и вызвали скорую. Малыша госпитализировали, однако спасти его не смогли", - уточнили в пресс-службе.

Давыдову было предъявлено обвинение по п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Свердловская область
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