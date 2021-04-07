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На Урале мужчину обвинили в убийстве 3-месячного сына из-за плача

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Следователи СКР расследуют дело об убийстве трехмесячного ребенка в Свердловской области, сообщает региональное следственное управление.

В убийстве ребенка обвиняется его отец – 23-летний житель Туринска. Будучи пьяным, он несколько раз ударил руками по голове своему сыну, говорится в сообщении. Ребенок родился в январе текущего года.

По данным СКР, вечером 5 апреля мужчину раздражал плач младенца, а успокоить его он не мог. Мать ребенка в этот момент ушла к своей знакомой за предметами детской гигиены. Вернувшись домой, женщина заметила, что ребенок не плачет, тяжело дышит и хрипит, а ее гражданский супруг ведет себя странно, поэтому она решила переночевать с сыном у сестры. Там состояние мальчика ухудшилось, прибывшие на вызов медики не смогли спасти ребенка.

Причиной смерти младенца стала черепно-мозговая травма.

Дело расследуется по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В сообщении руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых уточняется, что полицейские задержали мужчину. Он дал признательные показания. Задержанный мотивировал "свой дикий поступок тем, что не смог смириться с мыслью, что сын его не слушался и продолжал душераздирающе кричать".

Сейчас он ожидает арест, добавили в полиции.

СКР Свердловская область

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