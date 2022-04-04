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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

МИД РФ заявил, что Лондон не дал согласия на созыв заседания СБ ООН по Буче

МИД РФ заявил, что Лондон не дал согласия на созыв заседания СБ ООН по Буче
Фото: Alexander Sayganov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Лондон отказался дать согласие на проведение заседания СБ ООН по событиям в украинской Буче, однако Москва вновь потребует его проведения, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона попросила провести в понедельник заседание СБ ООН из-за ситуации в Буче.

Следственный комитет РФ (СКР) расследует уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ) из-за фейков о массовом убийстве мирных жителей в Буче.

В ведомстве заявили, что, по имеющимся сведениям, "в целях дискредитации российских военнослужащих министерство обороны Украины распространило по западным СМИ видеозаписи, снятые в городе Буче Киевской области, как доказательство массового уничтожения мирных жителей".

"Согласно данным министерства обороны РФ, все опубликованные киевским режимом материалы о преступлениях российских военнослужащих в указанном населенном пункте не соответствуют действительности и имеют провокационный характер", - говорится в сообщении СКР в телеграме.

МИД РФ Мария Захарова Великобритания ООН Буча Украина
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