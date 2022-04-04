МИД РФ заявил, что Лондон не дал согласия на созыв заседания СБ ООН по Буче

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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Лондон отказался дать согласие на проведение заседания СБ ООН по событиям в украинской Буче, однако Москва вновь потребует его проведения, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона попросила провести в понедельник заседание СБ ООН из-за ситуации в Буче.

Следственный комитет РФ (СКР) расследует уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ) из-за фейков о массовом убийстве мирных жителей в Буче.

В ведомстве заявили, что, по имеющимся сведениям, "в целях дискредитации российских военнослужащих министерство обороны Украины распространило по западным СМИ видеозаписи, снятые в городе Буче Киевской области, как доказательство массового уничтожения мирных жителей".

"Согласно данным министерства обороны РФ, все опубликованные киевским режимом материалы о преступлениях российских военнослужащих в указанном населенном пункте не соответствуют действительности и имеют провокационный характер", - говорится в сообщении СКР в телеграме.