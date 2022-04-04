В Кремле отвергли обвинения в причастности РФ к убийствам в украинской Буче

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Россия категорическим образом отвергает обвинения в причастности к убийствам мирных жителей украинской Бучи, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также сообщил, что Россия выступает за обсуждение ситуации в Буче на самом высоком уровне. "Мы считаем, что эта тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне, поэтому была наша инициатива рассмотреть эту тему на Совбезе (ООН - ИФ). Знаем, что эта инициатива была заблокирована", - сказал он.

"Наши дипломаты продолжат активные усилия, чтобы продвинуть этот вопрос на повестку дня Совбеза. Тема слишком серьезная", - продолжил Песков.

Отвечая на вопрос, кто, с точки зрения Кремля, должен принимать участие в расследовании событий в Буче, Песков заявил: "Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, но, как минимум, сама инициатива вынести эту тему на площадку Совбеза говорит о том, что Россия хочет и фактически требует обсуждения на международном уровне".

В Кремле не доверяют видеозаписям с убитыми в Буче мирными жителями, так как в них присутствуют подлоги и фейки, также заявил пресс-секретарь президента РФ.

"Эта информация должна быть подвергнута серьезному сомнению", - сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о десятках убитых мирных жителях в этом украинском городе.

"Из того, что мы видели, видеоматериалам во многом нельзя доверять, потому что там нашими специалистами из министерства обороны выявлены признаки видеоподлогов и тех или иных фейков", - продолжил представитель Кремля.

По его словам, "фактология, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих утверждений".

Внимание Пескова также обратили на то, что журналисты международных СМИ присутствовали в Буче и в своих репортажах использовали снятые лично видеоматериалы. У него поинтересовались, считают ли также в Кремле эти видео фейковыми.

Пресс-секретарь президента заявил, что не знает, о каких видео его спрашивают. Услышав, что речь идет о кадрах, снятых корреспондентом BBC, Песков сказал: "Я не знаком с этим репортажем. Мы говорим о тех кадрах, которые легли в основу тех обвинений, которые начали звучать".