Катер перевернулся на Волге в Самаре, шестеро числятся пропавшими
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Судно на воздушной подушке перевернулось с пассажирами на Волге в Самаре, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"В городе Самара, в акватории реки Волга, перевернулось судно на воздушной подушке с 11 пассажирами", - сказал он.
По его данным, пятеро человек спасены, шестеро числятся пропавшими.
Информацию подтвердили в МЧС по Самарской области. "Пять человек спасли", - сказал собеседник агентства.