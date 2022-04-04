Катер перевернулся на Волге в Самаре, шестеро числятся пропавшими

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Судно на воздушной подушке перевернулось с пассажирами на Волге в Самаре, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В городе Самара, в акватории реки Волга, перевернулось судно на воздушной подушке с 11 пассажирами", - сказал он.

По его данным, пятеро человек спасены, шестеро числятся пропавшими.

Информацию подтвердили в МЧС по Самарской области. "Пять человек спасли", - сказал собеседник агентства.