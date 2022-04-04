Спасены 12 пассажиров перевернувшегося в Самаре катера, еще один человек пропал

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - На борту перевернувшегося катера на Волге в Самаре находилось 13 человек, 12 из них спасли, сообщает Центральное межрайонное следственное управление СК на транспорте.

"На берег вывезли 12 человек, судьба одного человека выясняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи начали проверку по факту происшествия с судном на воздушной подушке. На место происшествия выехали следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительной информации, днем 4 апреля на реке Волга вблизи Самары перевернулось судно на воздушной подушке "Нептун".

Как сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области, катер затонул. "В 15:07 (14:07 по московскому времени) поступило сообщение о затоплении скоростного амфибийного судна "Нептун-11" (маршрут "Рождествено - Самара") на реке Волга. Затопление произошло в 300 метрах от берега", - говорится в сообщении.

В понедельник днем информированный источник сообщил "Интерфаксу", на Волге в Самаре перевернулся катер на воздушной подушке с 11 пассажирами. Тогда он говорил, что пятерых человек спасли, шестеро числились пропавшими без вести.