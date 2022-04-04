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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Дизельная подлодка "Кронштадт" начала второй этап ходовых испытаний

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - АО "Адмиралтейские верфи" приступили ко второму этапу заводских ходовых испытаний дизельной подводной лодки проекта 677 "Кронштадт", сообщили на предприятии в понедельник.

"В рамках второго этапа испытаний, который также пройдет в полигонах Финского залива, будут совершены погружения субмарины, проверка систем корабля", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на первом этапе, "который завершился в конце декабря 2021 года, специалисты предприятия и экипаж ВМФ РФ успешно провели скоростные и маневренные испытания подводного корабля, осуществили вывеску и кренование субмарины, проверили гидроакустический комплекс, комплексы навигации и связи, провели испытания подъемно-мачтовых устройств".

АО "Адмиралтейские верфи" являются единственным заводом-строителем кораблей данного класса.

Подлодки проекта 677 "Лада" предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетного удара по береговым объектам противника.

Они, в частности, оснащаются крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Подлодки проекта "Лада" водоизмещением 1,8 тысячи тонн отличаются низким уровнем шумности, способны развивать скорость до 21 узла, погружаться на глубину до 350 метров. Экипаж корабля - 36 человек.

Адмиралтейские верфи Кронштадт
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