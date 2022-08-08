В Финском заливе начались финальные испытания дизельной подлодки "Кронштадт"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Завершающий этап заводских ходовых испытаний (ЗХИ) подводной лодки (ПЛ) проекта 677 "Кронштадт" начался в Финском заливе, сообщили "Адмиралтейские верфи" в понедельник.

"Сдаточная команда испытает торпедно-ракетное вооружение, проверит маневренность элементов в подводном положении и рулевых устройств на максимальной скорости", - сказано в сообщении.

Кроме того, в рамках ЗХИ, которые идут "в полигонах Финского залива, специалисты проведут проверку системы электродвижения, эффективности гидроакустического комплекса, технических средств и устройств на рабочей глубине", говорится в пресс-релизе.

"После возвращения подводного корабля к причальной стенке АО "Адмиралтейские верфи", работники предприятия приступят к устранению замечаний и подготовке ПЛ "Кронштадт" к государственным испытаниям", - информирует пресс-служба предприятия.

"Адмиралтейские верфи" строят "Кронштадт" по скорректированному проекту, опираясь на результаты опытной эксплуатации головного корабля. На кораблях модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс, сказано в сообщении.

В июне 2022 года предприятие заложило четвертую и пятую подводные лодки 677 проекта – "Вологда" и "Ярославль", соответственно. Государственный контракт на их строительство заключен между АО "Адмиралтейские верфи" и министерством обороны РФ в июне 2019 года в рамках Форума "Армия-2019".

Подводные корабли проекта 677 относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок и на сегодня признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам. АО "Адмиралтейские верфи" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) – единственный завод-строитель кораблей данного класса.