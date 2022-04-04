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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:50

В РФ в марте продали в 5 раз больше лекарств от болезней щитовидной железы

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Продажи препаратов для терапии болезней щитовидной железы в России в марте в пять раз превысили показатель аналогичного периода прошлого года или предыдущих месяцев, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"Благодаря маркировке мы видели, где, в какой аптеке какое количество L-тироксина присутствовало. Сегодня, опять-таки благодаря маркировке, мы можем сказать, что за март в целом по стране было продано в пять раз больше препарата L-тироксина, Эутирокса в сравнении с аналогичными периодами прошлого года или с предыдущими месяцами по продажам", - сказала Самойлова в понедельник на конгрессе "Человек и лекарство".

Она пояснила, что система маркировки лекарств позволяет отслеживать движение препаратов, следить за наличием лекарственных препаратов в каждой аптеке и медицинской организации.

Ранее Самойлова сообщила, что в России нет проблем с запасом и производством препарата для лечения заболевания щитовидной железы L-тироксин, но отметила ажиотажный спрос на него.

Препарат L-тироксин производится в ФРГ, он предназначен для лечения гипотериоза, то есть состояния организма, связанного с низким уровнем гормона щитовидной железы.

Росздравнадзор Алла Самойлова
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