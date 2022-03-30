Минздрав может начать закупки некоторых дефицитных лекарств

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Минздрав России может начать закупать отдельные виды медицинских препаратов, которые исчезли из продажи или стали дефицитными, следует из проекта постановления правительства РФ на официальном портале нормативных правовых актов.

"Определить Министерство здравоохранения Российской Федерации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по осуществлению закупки по отдельным решениям Правительства Российской Федерации отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения, которые отсутствуют в обращении в Российской Федерации, в том числе не зарегистрированных на территории Российской Федерации, либо в отношении которых возникла дефектура (риск ее возникновения)", - говорится в проекте постановления.

Также, согласно документу, Минздрав сможет перераспределять такие препараты в регионах России по результатам мониторинга их движения и учета.

"Таким образом инструмент лекарственного обеспечения населения РФ, предусмотренный проектом, позволит экстренно реагировать на риски возникновения дефицита на фармацевтическом рынке РФ, не прибегая к поискам иных механизмов по закрытию потребности субъектов РФ в дефицитных лекарственных препаратах, что позволит оперативно обеспечить их наличие на территории РФ", - говорится в пояснительной записке к документу.

"Данные мероприятия окажут положительное влияние на выживаемость пациентов за счет своевременного обеспечения их необходимыми лекарственными препаратами и не окажут влияния на достижение иных (индикаторов) государственных программ РФ, целей, показателей и результатов национальных и федеральных проектов", - говорится в пояснительной записке.