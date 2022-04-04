Уголовное дело возбуждено из-за перевернувшегося с людьми в Самаре катера

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту происшествия с судном на воздушной подушке на Волге в Самарской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным ведомства, в понедельник в 14:10 по московскому вермени на 1735-м км реки Волга вблизи Самары перевернулось судно на воздушной подушке, совершавшее рейс по маршруту "Рождествено-Самара". Спасатели доставили на сушу 12 человек. Детей на борту не было.

В сообщении отмечает, что судно перевернулось "в результате опасной перевозки", и "была создана угроза безопасности для жизни и здоровья пассажиров".

Сейчас следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и изучают судовую документацию.

Ранее со ссылкой на МЧС сообщалось о затоплении скоростного амфибийного судна "Нептун-11", который следовал по маршруту "Рождествено - Самара" на реке Волга. Оно затонуло в 300 метрах от берега.

На борту судна находились 12 человек, все они спасены, сообщали в ГУ МЧС по Самарской области и Центральном межрайонном следственном управлении СК на транспорте.

Между тем, по данным Приволжской транспортной прокуратуры, на судне находились 13 человек.