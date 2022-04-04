В Думу внесли законопроект о 10 годах колонии за исполнение антироссийских санкций в РФ
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Госдуму в понедельник внесли поправки в Уголовный кодекс об ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории России.
Об этом сообщил журналистам председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, ставший автором инициативы совместно с группой депутатов и сенаторов.
"Для недопущения ухудшения экономической ситуации внутри страны мы предлагаем внести поправки в УК РФ. Такую меру мы считаем обоснованной", - сказал Крашенинников.
Согласно инициативе, часть 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ о "Злоупотреблении полномочий" предлагается дополнить нормой о действиях, совершенных в целях исполнения решения иностранного государства о введении мер ограничительного характера против России.
Исполнение санкций в РФ будет наказываться штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. За данное правонарушение также будет предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, сказал Крашенинников.
По его словам, ряд российских компаний, в том числе с госучастием, по тем или иным причинам отказываются работать с банками и предприятиями, которые уже находятся под санкциями, из-за того, что "бояться" так же оказаться под санкциями.
"Очевидно, что одна из целей иностранных санкций - дестабилизация внутренней экономики России, "сталкивание лбами" отечественных кампаний друг с другом", - отметил глава комитета.
Он считает, что "введение и соблюдение санкций иностранными государствами или союзами иностранных государств - это ответственность этих государств и союзов, а также их должностных лиц".
"Однако если кто-то внутри Российской Федерации решит ограничивать права и свободы граждан Российской Федерации, юридических лиц, органов или организаций, то такие лица должны нести уголовную ответственность", - отметил Крашенинников.