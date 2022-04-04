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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

США объявят о новых санкциях против РФ на этой неделе

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты собираются объявить о новых экономических ограничительных мерах против России на этой неделе, заявил в понедельник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Объявления о новых санкциях можно ожидать на этой неделе... На этой неделе мы объявим о дополнительном экономическом давлении на Россию", - сказал Салливан, отвечая на вопрос о том, когда стоит ожидать новых санкций против России.

Он добавил, что США координируются по этому вопросу с союзниками и партнерами.

Также Салливан сообщил, что в ближайшие дни США объявят об отправке дополнительной военной помощи Украине.

"Военная помощь от США и их союзников прибывает каждый новый день, в том числе сегодня, и мы анонсируем дополнительную военную поддержку в ближайшие дни", - заявил советник президента США по нацбезопасности.

Он отметил, что с 24 февраля США выделили Украине оружие и амуницию на сумму $1,65 млрд.

Ранее группа американских сенаторов обратилась к Салливану с просьбой ускорить поставки военной помощи Украине и сообщить о количестве переданного Киеву вооружения с момента начала Россией "специальной военной операции". Под письмом подписались 25 сенаторов от двух партий.

Хроника 24 февраля – 04 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
США Россия Украина Джейк Салливан
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