GM отзовет в России более 11,1 тыс. машин Cadillac и Chevrolet

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российское подразделение концерна General Motors (ООО "Джи Эм Авто") отзывает в РФ 11 158 автомобилей Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe из-за возможной некорректной работы подушек безопасности, сообщил в пятницу Росстандарт.

Отзыву подлежат машины, реализованные в 2007-2014 гг.

"Возможно некорректное срабатывание подушки безопасности переднего пассажира", - поясняет ведомство причину отзывной кампании.

Представители ООО "Джи Эм Авто" письмом или по телефону проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта. Информацию об автомобилях, подпавших под отзыв, можно также узнать на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

На отозванных автомобилях заменят пиропатрон подушки безопасности переднего пассажира.