General Motors пока не намерен возобновлять работу в России

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Американский автоконцерн General Motors (GM) пока не планирует возобновлять деятельность в России на фоне продолжающейся военной операции РФ на Украине.

"GM приостановил импорт автомобилей и коммерческую деятельность в России 28 февраля. С учетом продолжающегося ухудшения ситуации (на Украине - ИФ) компания приняла решение продлить остановку деятельности в России", - сообщил "Интерфаксу" представитель GM.

До введения антироссийских санкций GM поставлял в РФ автомобили Chevrolet и Cadillac. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за первые три месяца 2022 года в России было продано 428 таких машин (-38% год к году).