Параметры льготной ипотеки могут скорректировать вслед за ключевой ставкой

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Параметры льготной ипотеки на новостройки могут быть скорректированы по результатам анализа первых недель выдачи, сообщил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

"С учетом того, что ключевая ставка снизилась до 17%, (...) Мы сейчас мониторим рынок выдачи первичной ипотеки еженедельно, докладываем курирующему вице-премьеру Марату Хуснуллину, поэтому в ближайшее время, после анализа, будут приниматься дальнейшие решения", - заявил Стасишин журналистам в субботу.

Он пояснил, что правительство принимало решение о ставке 12% и увеличении суммы лимитов исходя из ситуации на тот момент (ключевая ставка - 20%).

"Мы договорились, что после начала выдачи мы посмотрим месяц, как будет работать программа, насколько она будет востребована нашими гражданами, после чего мы будем принимать решение о корректировке программы", - рассказал замминистра.

При этом необходимости в дальнейшей кластеризации льгот по ипотеке Стасишин не видит, поскольку на федеральном уровне уже действует четыре программы с субсидируемой государством ставкой: дальневосточная, семейная и сельская ипотеки, которые остались без изменений даже при выросшей ключевой ставке, и льготная ипотека на первичное жилье.

"А льготная ипотека на первичку сегодня работает, по сути, по кластерному типу с точки зрения того, что она привязана к средней стоимости квартиры в регионе",- напомнил он.

Ранее постановление о новых условиях льготной ипотеки подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Ставка выросла с 7 до 12%, сумма кредита для четырех регионов с высокими ценами на жилье (Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленобласть) увеличена с 3 до 12 млн рублей, для остальных регионов - до 6 млн рублей.

Условия по остальным льготным программам ипотеки остались без изменений: ставка по программе семейной ипотеки составляет 6%, дальневосточной - 2%, сельской - 3%. Максимальная сумма кредита по "Семейной ипотеке" составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей - для других регионов.

Ипотечная программа с господдержкой распространяется на покупку готовых и строящихся квартир у застройщиков и готовых частных домов у застройщиков-юрлиц и ИП.