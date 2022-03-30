Мишустин подписал постановление об изменении правил льготной ипотеки

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, повышающее ставку и кредитные лимиты в рамках программы льготной ипотеки.

Ставка вырастет с 7% до 12%. Сумма кредита для четырех регионов с высокими ценами на жилье увеличится с 3 млн до 12 млн рублей (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область), для остальных регионов – до 6 млн рублей.

Новые условия будут действовать с 1 апреля по 1 июля 2022 года.

Условия по остальным льготным программам ипотеки остались без изменений: ставка по программе семейной ипотеки составляет 6%, дальневосточной - 2%, сельской - 3%.

"Это позволит поддержать как наших граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, так и строительный бизнес", - заявил премьер-министр в ходе заседания президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.