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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Вертолет Ми-8 с пассажирами совершил вынужденную посадку в Томской области

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в 60 км от населенного пункта Каргасок Томской области, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС по региону.

"Вертолет Ми-8 направлялся к Мыльджино. На борту находились 21 пассажир и три члена экипажа, никто из них не пострадал", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, всех находившихся на борту вертолета доставили в пункт назначения резервным бортом.

Томская область МЧС
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