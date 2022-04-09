Вертолет Ми-8 с пассажирами совершил вынужденную посадку в Томской области

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в 60 км от населенного пункта Каргасок Томской области, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС по региону.

"Вертолет Ми-8 направлялся к Мыльджино. На борту находились 21 пассажир и три члена экипажа, никто из них не пострадал", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, всех находившихся на борту вертолета доставили в пункт назначения резервным бортом.