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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Экстренную посадку Ми-8 в Томской области объяснили технической неисправностью

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура организовала проверку в связи с экстренной посадкой вертолета Ми-8Т в Каргасокском районе Томской области, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в субботу.

"9 апреля около 12:00 по местному времени вертолет Ми-8Т авиакомпании ООО "Авиапредприятие "Газпром авиа" (...) совершил вынужденную посадку в 70 км от села Каргасок Томской области. По предварительной информации, причиной прекращения полета явилась техническая неисправность систем вертолета", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вертолет выполнял рейс по маршруту: посадочная площадка "Пашня" - посадочная площадка "Вахта-40". На его борту находился 21 пассажир и три члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

Пассажиры с места аварийной посадки эвакуированы и доставлены резервным бортом до места назначения, сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что Томской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Томская область Газпром авиа
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