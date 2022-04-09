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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:06

Пограничный пост в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Пограничный пост в Глушковском районе Курской области обстрелян со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Сегодня вечером со стороны Украины из миномётов был обстрелян пограничный пост в районе населённого пункта Елизаветовка Глушковского района. Никто не пострадал, разрушений нет", - написал он.

По его словам, ответным огнем российских пограничников и вооруженных сил огневая точка была подавлена.

Глава региона отметил, что ситуация в приграничных районах под контролем, и попросил жителей сохранять спокойствие.

Хроника 24 февраля – 09 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Курская область
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