Что случилось этой ночью: 10 апреля, воскресенье

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Генсек НАТО заявил о развертывании сил на восточных границах. Об этом Йенс Столтенберг сказал в интервью с британским изданием The Telegraph.

- Володин призвал ЕС отправить в отставку Борреля. Спикер Госдумы написал об этом в своем тг-канале. Причиной стало заявление Борреля по ситуации на Украине.

- Пограничный пост в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины. В Глушковском районе был обстрелян пункт пограничных войск РФ, пострадавших нет.

- Польша пообещала запретить поставки газа и угля из России. Это решение будет принято в течение ближайших месяцев, сказал замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский.

- Во Франции пройдет первый тур президентских выборов. Граждане Франции в воскресенье придут на избирательные участки, чтобы проголосовать в первом туре выборов главы государства.

- В Южной Осетии началось голосование на выборах президента. В воскресенье в 8:00 часов открылись избирательные участки, начались выборы президента республики.