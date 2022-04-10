Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Что случилось этой ночью: 10 апреля, воскресенье

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Генсек НАТО заявил о развертывании сил на восточных границах. Об этом Йенс Столтенберг сказал в интервью с британским изданием The Telegraph.

- Володин призвал ЕС отправить в отставку Борреля. Спикер Госдумы написал об этом в своем тг-канале. Причиной стало заявление Борреля по ситуации на Украине.

- Пограничный пост в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины. В Глушковском районе был обстрелян пункт пограничных войск РФ, пострадавших нет.

- Польша пообещала запретить поставки газа и угля из России. Это решение будет принято в течение ближайших месяцев, сказал замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский.

- Во Франции пройдет первый тур президентских выборов. Граждане Франции в воскресенье придут на избирательные участки, чтобы проголосовать в первом туре выборов главы государства.

- В Южной Осетии началось голосование на выборах президента. В воскресенье в 8:00 часов открылись избирательные участки, начались выборы президента республики.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Американский сенатор представил план военной помощи Тайваню

Американский сенатор представил план военной помощи Тайваню

Генсек НАТО заявил о наращивании сил на восточных флангах

Во Франции пройдет первый тур президентских выборов

Во Франции пройдет первый тур президентских выборов
Военная операция на Украине

Военные РФ предотвратили попытку эвакуации руководства "Азова" по морю

Военная операция на Украине

В ЛНР обвинили украинских военных в подрыве очередной цистерны с кислотой в Рубежном

В ЛНР обвинили украинских военных в подрыве очередной цистерны с кислотой в Рубежном

Франция конфисковала принадлежащую Авену картину из коллекции братьев Морозовых

Корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с МКС

Корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с МКС

ЕС разрешил сохранить старые контракты финансового лизинга с авиакомпаниями РФ

ЕС разрешил сохранить старые контракты финансового лизинга с авиакомпаниями РФ
Военная операция на Украине

Минобороны заявило о подготовке Киевом провокации против военных РФ

Военная операция на Украине

Посол РФ счел, что помощь Украине оружием чревата прямым военным конфликтом США и России

Посол РФ счел, что помощь Украине оружием чревата прямым военным конфликтом США и России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код