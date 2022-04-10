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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:59

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы более 1,4 тыс. человек

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 13 056 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев COVID-19 снизилось на 517.

Количество госпитализаций за сутки составило 1 457 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 56,5%. Увеличение количества госпитализаций произошло в четырех субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 78 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 259 человек, накануне сообщалось о 288 умерших.

Выздоровели за сутки 29 372 человека, или на 26,7% меньше по сравнению с 9 апреля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 996 060 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 371 716 умерших и 17 175 698 выписанных.

Хроника 09 января 2020 года – 10 апреля 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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