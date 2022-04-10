В центре Казани загорелась крыша отеля, пострадавших нет

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные Казани выехали по вызову о задымлении в двухэтажном здании отеля "Капитал", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану в воскресенье.

"В 1158 10 апреля поступило сообщение о задымлении в двухэтажном здании отеля "Капитал" по ул. Правобулачная, 19 в Казани. Силы гарнизона выехали по номеру вызова 1 БИС", - сказали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что люди вышли самостоятельно, пострадавших нет.

"Пожарные вскрывают кровлю", - добавили в ведомстве.

В соцсетях распространяются фотографии, на которых видно, что из-под крыши отеля валит дым.