Пожар в отеле в центре Казани потушили

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные справились с возгоранием, произошедшим в отеле "Капитал" в центре Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в воскресенье.

"В 12:42 пожарные локализовали возгорание кровли на площади 40 кв. метров. В 12:57 открытое горение было ликвидировано", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 11:58 поступило сообщение о задымлении в двухэтажном здании отеля "Капитал" по улице Правобулачная, 19 в Казани.

Люди вышли самостоятельно из здания, пострадавших нет, сообщило ведомство.