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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:59

Патриарх Кирилл призвал россиян сплотиться вокруг власти

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян быть сплоченными в непростой период, который сегодня переживает страна.

"Да поможет всем нам Господь в это непростое для нашего Отечества время сплотиться, в том числе и вокруг власти, а власти - преисполниться ответственности за свой народ, смирения и готовности служить ему даже до положения жизни своей", - сказал он в воскресной проповеди в храме Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях в Москве.

Тогда, по словам предстоятеля, "и будет в народе нашем подлинная солидарность и способность отражать врагов и внешних, и внутренних и устроять жизнь нашу таким образом, чтобы в этой жизни было как можно больше добра, правды и любви".

РПЦ патриарх Кирилл
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