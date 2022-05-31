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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Украинская Рада проголосовала за введение санкций против патриарха Кирилла

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины обратилась к Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) с предложением ввести на 10 лет санкции против восьми представителей Русской православной церкви, включая патриарха Кирилла.

За проект соответствующего постановления на заседании Рады во вторник проголосовали 292 народных депутата, сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк.

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Среди тех, кто подпал под санкции, оказались также митрополит Волоколамский Илларион, замглавы отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов и митрополит Псковский и Пороховский Тихон.

Авторы законодательной инициативы заявили, что в настоящее время известно о многих фактах противоправной деятельности патриарха Кирилла, митрополита Иллариона, митрополита Тихона и протоиерея Балашова.

Предлагаемые к рассмотрению СНБО санкции предусматривают, в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановку действия специальных разрешений на пользование недрами; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества, пользования радиочастотным ресурсом Украины.

Украина Верховная рада РПЦ патриарх Кирилл
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