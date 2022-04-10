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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

Пожар в торговом центре в Махачкале ликвидировали

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС в Дагестане потушили пожар, произошедший в торговом центре в Махачкале, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Загорелись снаружи здания провода, в 14:36 локализовали возгорание, а через две минуты полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, никто не пострадал благодаря своевременным действиям сотрудников пожарной службы МЧС.

О возгорании в здании торгового центра "Этажи" в Махачкале ранее "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

Дагестан Махачкала
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