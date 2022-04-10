Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

Источник сообщил о пожаре в торговом центре в Махачкале

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в здании торгового центра "Этажи" в Махачкале (Дагестан), сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

По предварительным данным, сказал он, "горят провода на стене торгового центра "Этажи" на пересечении улицы Гамидова и проспекта Шамиля". "Пламя очень сильное, дымом усеяна вся прилегающая к зданию территория", - заявил источник.

По его словам, на месте происшествия сотрудники полиции и МЧС.

Дагестан Махачкала
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство РФ увеличит свой резервный фонд на 273,4 млрд рублей

Правительство РФ увеличит свой резервный фонд на 273,4 млрд рублей

Володин призвал ЕС отправить в отставку Борреля

Что произошло за день: суббота, 9 апреля

РКН заблокировал в России сайты изданий "Холод" и "Дискурс"

S&P понизило рейтинги РФ в иностранной валюте до "выборочного дефолта"

Защита Ройзмана обжаловала штрафы за дискредитацию ВС РФ

РКН потребовал от YouTube "незамедлительно восстановить" доступ к каналу Думы

Володин обвинил США в нарушении прав россиян из-за блокировки YouTube-канала Думы

Володин обвинил США в нарушении прав россиян из-за блокировки YouTube-канала Думы
Пандемия коронавируса

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы более 3,3 тыс. человек

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы более 3,3 тыс. человек

Google заблокировал канал Госдумы на YouTube

Google заблокировал канал Госдумы на YouTube
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код