Источник сообщил о пожаре в торговом центре в Махачкале

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в здании торгового центра "Этажи" в Махачкале (Дагестан), сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

По предварительным данным, сказал он, "горят провода на стене торгового центра "Этажи" на пересечении улицы Гамидова и проспекта Шамиля". "Пламя очень сильное, дымом усеяна вся прилегающая к зданию территория", - заявил источник.

По его словам, на месте происшествия сотрудники полиции и МЧС.