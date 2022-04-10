В Курской области с 11 апреля вводится высокий уровень террористической опасности

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о возможных провокациях в регионе с украинской стороны.

"В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введён жёлтый уровень террористической опасности", - написал губернатор в телеграм-канале.

Он пояснил, что это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - синий, высокий - жёлтый, и последний, критический - красный.

"В связи с этим на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населённых пунктов", - сообщил Старовойт.

Губернатор призвал жителей региона к бдительности.

В Курской области 9 апреля подвергся обстрелу пограничный пост со стороны Украины. Никто не пострадал, российские пограничники подавили огневую точку. Аналогичный инцидент произошел 6 апреля в Суджанском районе.